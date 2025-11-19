Российские шахматистки обыграли американок на чемпионате мира

Встреча группы А завершилась со счетом 3−1. Россиянка Анна Шухман белыми фигурами победила американку Зоуи Тан, игравшая белыми Полина Шувалова победила Татев Абрамян. Партии Карисса Йип (США) — Александра Горячкина (Россия) и Ирина Круш (США) — Лея Гарифуллина (Россия) завершились вничью.
В первом туре россиянки обыграли команду Казахстана. Также в группе А выступают сборные Азербайджана, Перу и Испании.
В июле совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил участие сборной России в турнире под флагом организации. Соревнования завершатся 23 ноября. Россиянки дважды выигрывали турнир.