Российские шахматистки обыграли американок на чемпионате мира

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сборная России победила команду США в матче второго тура группового этапа женского командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы А завершилась со счетом 3−1. Россиянка Анна Шухман белыми фигурами победила американку Зоуи Тан, игравшая белыми Полина Шувалова победила Татев Абрамян. Партии Карисса Йип (США) — Александра Горячкина (Россия) и Ирина Круш (США) — Лея Гарифуллина (Россия) завершились вничью.

В первом туре россиянки обыграли команду Казахстана. Также в группе А выступают сборные Азербайджана, Перу и Испании.

В июле совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил участие сборной России в турнире под флагом организации. Соревнования завершатся 23 ноября. Россиянки дважды выигрывали турнир.