Российские шахматистки отобрались в стадию плей-офф на командном чемпионате мира

Российские шахматистки одержали победы в обоих матчах и, сохраняя лидерство в группе А, досрочно вышли в стадию плей-офф, куда отбираются по четыре лучшие команды из каждой группы.
В третьем туре российская команда выиграла у сборной Испании со счетом 3,5:0,5 (победы одержали Полина Шувалова, Лея Гарифуллина и Ольга Гиря, вничью сыграла Екатерина Лагно), сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.
В четвертом раунде россиянки нанесли поражение команде Азербайджана со счетом 3:1 (свои партии выиграли Анна Шухман и Ольга Гиря, Александра Горячкина и Екатерина Лагно сделали ничьи).
В заключительном пятом туре группового этапа, который пройдет 20 ноября, команда России сыграет со сборной Перу.
Российские шахматистки были допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.