Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские шахматистки отобрались в стадию плей-офф на командном чемпионате мира

В Линаресе (Испания) сыграны третий и четвертый туры командного чемпионата мира среди женщин.

Источник: ruchess.ru

Российские шахматистки одержали победы в обоих матчах и, сохраняя лидерство в группе А, досрочно вышли в стадию плей-офф, куда отбираются по четыре лучшие команды из каждой группы.

В третьем туре российская команда выиграла у сборной Испании со счетом 3,5:0,5 (победы одержали Полина Шувалова, Лея Гарифуллина и Ольга Гиря, вничью сыграла Екатерина Лагно), сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

В четвертом раунде россиянки нанесли поражение команде Азербайджана со счетом 3:1 (свои партии выиграли Анна Шухман и Ольга Гиря, Александра Горячкина и Екатерина Лагно сделали ничьи).

В заключительном пятом туре группового этапа, который пройдет 20 ноября, команда России сыграет со сборной Перу.

Российские шахматистки были допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.