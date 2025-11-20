«Есипенко способен обыграть любого шахматиста мира». Мнение тренера сборной России

— Тут все зависит от формата турнира. Если брать конкретно ЧМ по рапиду и блицу, то на них Андрей пока не показывал значимых результатов. Прежде всего, говорю про медали. С другой стороны, в этом году он пробился в топ-8 и принял участие в финальной части ЧМ по киберспорту в Эр-Рияде. Это показывает, что в этот контроль Андрей стал играть увереннее. Плюс Кубок мира имеет свою специфику. Это нокаут-система, где тебя ждут мини-матчи из двух, четырех, шести и более партий с одним и тем же соперником. Это вносит определенную психологическую специфику. Поэтому я бы разделял тай-брейк на Кубке мира и просто быстрые шахматы.