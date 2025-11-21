Есипенко сыграл вничью в первой полуфинальной партии на Кубке мира

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
Встреча, в которой Есипенко играл черными фигурами, завершилась после 33-го хода.
С аналогичным результатом после 30-го хода завершилась другая полуфинальная партия — между представителями Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым и Жавохиром Синдаровым.
Вторые партии состоятся в субботу и начнутся в 12:30 мск. Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.