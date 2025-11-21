Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Есипенко сыграл вничью в первой полуфинальной партии на Кубке мира

Есипенко сыграл вничью с Вэй И в первой полуфинальной партии на Кубке мира.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).

Встреча, в которой Есипенко играл черными фигурами, завершилась после 33-го хода.

С аналогичным результатом после 30-го хода завершилась другая полуфинальная партия — между представителями Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым и Жавохиром Синдаровым.

Вторые партии состоятся в субботу и начнутся в 12:30 мск. Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов продлится до 26 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.