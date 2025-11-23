Россиянки выиграли чемпионат мира! Триумфальное возвращение на командные турниры

Женская команда России выиграла все матчи как группового этапа ЧМ, так и стадии плей-офф, не потерпев ни одного матчевого поражения и не сделав ни одной ничьей. В Линаресе Полина Шувалова набрала 9,5 очка из 10 возможных (ворвавшись в топ-10 мирового рейтинга), а самый трудный матч выдался с командой Китая в полуфинале. Пройдя китаянок, наши девушки обыграли сборную Азербайджана, став победительницами женского чемпионата мира и повторив свой успех 2017 и 2021 годов.
Без осечек
В командном ЧМ в Испании приняли участие 12 команд, которые были разделены на две группы, примерно равные по силе, в зависимости от среднего рейтинга. В каждой группе был сыгран круговой турнир в пять туров. По четыре лучших команды от группы вышли в стадию плей-офф, где победитель определялся в матчах по нокаут-системе. За победу в чемпионате боролись команды Азербайджана, Грузии, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Перу, России (под флагом ФИДЕ), США, Узбекистана, Украины и Франции.
В первом туре российская команда выиграла у Казахстана со счетом 2,5:1,5 (победу одержала Шувалова, ничьи сделали Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина). Во втором туре россиянки победили США со счетом 3:1 (свои партии выиграли Шувалова и Анна Шухман, Горячкина и Гарифуллина сыграли вничью).
В среду, 19 ноября, подопечные Сергея Рублевского не оставили шансов хозяйкам турнира, переиграв испанок — 3,5:0,5. Победы в своих партиях одержали Ольга Гиря, Гарифуллина и Шувалова. Партия Лагно завершилась вничью. В четвертом туре группового этапа России удалось обыграть Азербайджан. Встреча завершилась со счетом 3:1. Свои партии выиграли Шухман и Гиря. Горячкина и Лагно сыграли вничью.
В пятом туре группового этапа россиянки обыграли шахматисток из Перу (3,5:0,5). Победы одержали Шувалова, Гарифуллина и Гиря, вничью сыграла Шухман. В первом раунде плей-офф соперником нашей сборной стала команда Узбекистана. Два матча закончились с общим счетом 7:1. После этого подопечным Сергея Рублевского пришлось играть с Китаем во главе с первым номером рейтинга ФИДЕ Хоу Ифань. В первом матче наша команда одолела китаянок со счетом 2,5:1,5 благодаря победе Шуваловой. Во втором поединке свои партии выиграли Шухман и та же Шувалова, исправив положение после осечки Горячкиной. Лагно сыграла свою партию вничью.
В финале пришлось играть с соперниками по группе — Азербайджаном, и нам удалось продолжить победную серию. В первом матче россиянки выиграли 3:1 благодаря победам Горячкиной и Шуваловой! Во втором матче был зафиксирован счет 2,5:1,5. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова.
Победа всего российского спорта
Россиянки выиграли турнир в третий раз, ранее победы на командном чемпионате мира были одержаны в 2017 и 2021 годах. Во всех соревнованиях принимала участие Лагно, в 2013 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Украины. Горячкина выиграла турнир в третий раз, Шувалова и Гиря — во второй. Шухман и Гарифуллина впервые стали победительницами командного ЧМ.
— Если куда-то пускают российскую команду, то мы неизменно занимаем первое место, — подчеркнул «СЭ» исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев. — Это становится аксиомой. Если же говорить про национальные команды, то возвращение на международную арену получилось триумфальным. Девушки выиграли 11 матчей из 11, в очередной раз доказав, что российской шахматной школе нет равных. И это несмотря на козни шахматных чиновников, в первую очередь говорю про вице-президента Европейского шахматного союза Малкольма Пейна. Он открытым текстом говорит, что они хотят лишить Россию национального вида спорта. Ничего у них не получится. Все вопросы надо решать за шахматной доской, и за ней наша команда еще раз показала, кто в доме хозяин. Молодцы. Это общая победа. Не только наших выдающихся спортсменок, российских шахмат, а всего российского спорта.
— Самый сложный матч был с Китаем?
— Фактически на всех командных турнирах соперничество России и Китая является определяющим. Тут ничего удивительного. Но я могу сказать, что каждый матч был достаточно сложный. Например, первый финальный матч, который мы выиграли 3:1. Вроде бы уверенно по счету, но по содержанию все решалось в последние секунды. И так было неоднократно. Внутренний нерв был всегда, тем и прекрасен спорт. Если говорить про персоналии, то, конечно, начну с Полины. Шувалова набрала 9,5 очка из 10 и ворвалась в топ-10 в live-рейтинге. Была настоящей забойщицей. Что касается первой и второй доски — Горячкиной и Лагно, — то против них все играли по-особенному. Задача соперниц была не проиграть.
А когда оппонент только отбивается, это очень сложно. Перегибать палку очень чревато и опасно. Тем не менее Александра и Екатерина по очкам показали плюс, подтвердив свой высокий класс. Лея Гарифуллина играла очень надежно, одержав решающую победу во втором матче финала. Дебют Анны Шухман оказался более чем успешным. Выиграла четыре партии, не проиграла ни одной. Это хороший старт, и мы рады, что национальная команда обрела полноценного члена. А Анне, напомню, всего 16 лет. И традиционно плотно играла Ольга Гиря. Всегда была готова выйти на замену и подстраховать. Особо отмечу наших тренеров: Сергея Рублевского, Константина Сакаева и Евгения Наера. Они сработали блестяще.