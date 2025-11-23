Россиянки выиграли чемпионат мира! Триумфальное возвращение на командные турниры

— Фактически на всех командных турнирах соперничество России и Китая является определяющим. Тут ничего удивительного. Но я могу сказать, что каждый матч был достаточно сложный. Например, первый финальный матч, который мы выиграли 3:1. Вроде бы уверенно по счету, но по содержанию все решалось в последние секунды. И так было неоднократно. Внутренний нерв был всегда, тем и прекрасен спорт. Если говорить про персоналии, то, конечно, начну с Полины. Шувалова набрала 9,5 очка из 10 и ворвалась в топ-10 в live-рейтинге. Была настоящей забойщицей. Что касается первой и второй доски — Горячкиной и Лагно, — то против них все играли по-особенному. Задача соперниц была не проиграть.