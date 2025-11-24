Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева в первой партии матча за третье место на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).
Первая партия, в которой Есипенко играл белыми фигурами, завершилась на 38-м ходу.
Вторая партия противостояния состоится 25 ноября.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов продлится до 26 ноября. Вэй И и Жавохир Синдаров, а также шахматист, занявший третье место, получат путевки на турнир претендентов 2026 года.