Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шахматист из России выиграл первую партию матча за бронзу Кубка мира

Есипенко обыграл Якуббоева в первой партии матча за бронзу Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева в первой партии матча за третье место на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия).

Первая партия, в которой Есипенко играл белыми фигурами, завершилась на 38-м ходу.

Вторая партия противостояния состоится 25 ноября.

Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов продлится до 26 ноября. Вэй И и Жавохир Синдаров, а также шахматист, занявший третье место, получат путевки на турнир претендентов 2026 года.