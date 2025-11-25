Горячкина: FIDE давно пора допустить мужскую сборную России до турниров

Ранее ТАСС сообщил, что 14 декабря генассамблея FIDE обсудит возвращение всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном. Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в командном чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную.