Шахматист Есипенко отобрался на турнир претендентов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко квалифицировался на турнир претендентов 2026 года, заняв третье место на Кубке мира по шахматам в Гоа (Индия).
Во вторник Есипенко черными фигурами победил представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева во второй партии матча за третье место. В первой партии в понедельник Есипенко одержал победу белыми фигурами. Счет противостояния стал 2:0 в пользу россиянина.
Ранее во вторник во второй партии финала китаец Вэй И и Жавохир Синдаров из Узбекистана повторно сыграли вничью. Титул победителя Кубка мира будет разыгран между ними в среду на тай-брейке.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов завершится 26 ноября. Путевки на турнир претендентов 2026 года получили трое лучших шахматистов соревнований в Индии — Есипенко, Вэй И и Синдаров. Россиянин за третье место получил 60 тысяч долларов призовых.
Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре. Ранее на него отобрались американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум. Вакатными остаются еще две путевки на соревнования. Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.