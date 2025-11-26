Шахматист Синдаров из Узбекистана стал победителем Кубка мира

В среду Синдаров на тай-брейке обыграл Вэй И из Китая. Оба спортсмена квалифицировались на турнир претендентов 2026 года. Ранее россиянин Андрей Есипенко обыграл в матче за третье место Кубка мира Нодирбека Якуббоева из Узбекистана и также квалифицировался на турнир претендентов.