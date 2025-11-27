Сергей Рублевский: Порадовала блестящая встреча в аэропорту — не ожидали такого количества камер

— Мы провели сбор на базе Минспорта в Новогорске. Собрали всю команду, всех тренеров, врача, психолога и массажиста. Сбор перед турниром необходим, чтобы сплотить команду. Это было важно, учитывая появление нового члена — новоиспеченной чемпионки России Анны Шухман. Затем вылетели в Испанию. Заранее сделать это не получилось из-за непростой логистики и длинного перелета через Стамбул. В результате приехали на место за пару часов до открытия турнира. Но мы понимали, что это некритично и время всё равно на раскачку будет, так как из группового турнира выходит по четыре команды из шести. При этом при жеребьевке оказалось, что первый игровой день будет практически решающим для распределения мест в группе. Мы сыграли с главными фаворитами группы — Казахстаном и США.