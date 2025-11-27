Сергей Рублевский: Порадовала блестящая встреча в аэропорту — не ожидали такого количества камер

Женская сборная России по шахматам в доминирующем стиле выиграла командный чемпионат мира, который завершился в прошедшие выходные в Линаресе. В Испании наша команда выиграла 11 матчей из 11 возможных (в том числе дважды переиграв Китай во главе с Хоу Ифань), а Полина Шувалова набрала 9,5 очка из 10 возможных. Здорово себя показали и дебютантки сборной — Анна Шухман и Лея Гарифуллина, а также старожилы национальной команды — Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря. Подробнее о триумфальном возвращении наших главных команд на мировую арену «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» рассказал старший тренер и капитан команды Сергей Рублевский.
«В матче с США за сборную дебютировала Шухман и сразу добилась победы»
— Как строилась подготовка к ЧМ в Испании?
— Мы провели сбор на базе Минспорта в Новогорске. Собрали всю команду, всех тренеров, врача, психолога и массажиста. Сбор перед турниром необходим, чтобы сплотить команду. Это было важно, учитывая появление нового члена — новоиспеченной чемпионки России Анны Шухман. Затем вылетели в Испанию. Заранее сделать это не получилось из-за непростой логистики и длинного перелета через Стамбул. В результате приехали на место за пару часов до открытия турнира. Но мы понимали, что это некритично и время всё равно на раскачку будет, так как из группового турнира выходит по четыре команды из шести. При этом при жеребьевке оказалось, что первый игровой день будет практически решающим для распределения мест в группе. Мы сыграли с главными фаворитами группы — Казахстаном и США.
— С Казахстаном получился непростой матч, с единственной победой Полины Шуваловой…
— В целом Казахстан оказался очень конкурентной командой. Да, бывших лидеров не было, но у них подросла серьезная молодежь. Считаю, у этого коллектива большое будущее, они вполне способны бороться за медали на будущих командных турнирах. С США был самый сложный наш матч в групповом турнире, в котором тоже решающую победу одержала Полина Шувалова, хотя по дороге имела проигранную позицию. Американки здорово играли на протяжении всего турнира и вполне могли обыграть Китай и выйти на нас в полуфинале. Кстати, в матче с США за сборную дебютировала Шухман и сразу добилась победы.
— В третьем туре с хозяевами турнира на матч вышла Ольга Гиря и тоже сразу выиграла.
— В этот раз по положению в команде на турнире играли шесть шахматисток в формате «4+2». Обычно пять: «4+1». Сильная скамейка давала нам преимущество перед остальными командами. Поэтому хотели в группе заиграть всех запасных. С одной стороны, чтобы на лидеров нагрузка была поменьше. С другой — чтобы понять игровую форму каждой девушки в этот конкретный момент. И могу сказать, что запас прочности был очень большой. Никто не провалился, все играли хорошо. Из-за этого у нас были разные варианты ротации. Могли играть и так, и так в плей-офф. Еще раз хотел бы отметить игру Полины Шуваловой, которая была забойщиком в команде.
— Контроль времени 45 минут + 30 секунд ей подходит?
— Подходит. Она может играть быстро, при этом контролирует тактику на уровне мужчин. Сейчас Полина играет, примерно как Валентина [Гунина] в молодые годы. В таком же бескомпромиссном стиле.
«Мы выезжаем за счет длинной скамейки»
— В группе вам также удалось обыграть Азербайджан благодаря победам Гири и Шухман…
— Нам казалось, что это не самая сильная команда в тот момент, мы ее сильнее даже не в основном составе. Хотя они добрались до финала, обыграв Грузию и Казахстан. Честь им и хвала.
— Александре Горячкиной и Екатерине Лагно было тяжелее на первых двух досках?
— Конечно. Это то, о чем я говорил выше, — что мы выезжаем за счет длинной скамейки. Во всех странах есть пара очень сильных шахматисток. Но выставить четыре топ-игрока одновременно могут всего несколько сборных. На первую и вторую доску серьезная нагрузка — это факт. Дальше нам полегче, поэтому важно «бить хвостом». Чтобы ниже второй доски — мы могли рассчитывать на победу за оба цвета.
— Решающий момент ЧМ — два мини-матча в полуфинале с Китаем?
— Да. Они выступали с Хоу Ифань (первый номер рейтинга ФИДЕ. — Ред.). Остальные девочки помоложе, но уже с хорошим опытом в международных соревнованиях. Мы с ними боролись на Играх БРИКС, обогнав их с большим трудом. Так что у КНР был сплав молодости и опыта, но мы точно смотрелись не слабее. Хоу Ифань — серьезная угроза, но со второй доски, где у нас играла Катерина Лагно, нам казалось, что мы точно посильнее. Так и получилось.
— Во втором мини-матче Горячкина потерпела единственное поражение за турнир на весь коллектив.
— Саша перегнула, хотела выиграть. На это были основания после дебюта. Она пошла в атаку, далее нельзя уже было отступать, но немного не срослось. Хорошо, что коллеги поддержали.
— При этом наш лидер выходит на финал и выигрывает важнейшую партию в первом мини-матче.
— Она молодец! Этот контроль не позволяет проводить долгую работу над ошибками. Нужно сразу восстанавливаться. Да, с Китаем не всё получилось, но на следующий день Саша была в полном порядке. Да и в целом никто не просился отдыхать. Всё было четко и профессионально.
— По ходу ЧМ сработали ли какие-то заготовки? Когда с дебюта удавалось выиграть.
— Пару раз. Но с этим контролем сложно что-то серьезное подготовить. Это не классика, это ближе к рапиду. Нельзя долго вспоминать наработки, потому что потеряешь всё время и угодишь сразу в цейтнот. Плюс состав на матч подается всего за 45 минут до начала. Ты его узнаешь за полчаса. Соответственно, если замена, то подготовиться невозможно. Реально можно готовиться только на первых досках, на которые безальтернативные варианты у многих команд. А начиная с третьей — происходят замены, там вообще готовиться невозможно. Шувалова особо этим и не грешит (смеется). Играет легко, и сил всегда хватает.
— Во втором матче финала важную партию одержала Лея Гарифуллина…
— Это был важный момент. Повести быстро в счете в матче всегда приятно.
«Сейчас дали выступить — и мы сразу же убедительно выиграли»
— Следили ли девушки за Кубком мира в Индии?
— Всегда говорю, что надо смотреть такие турниры, потому что могут появляться дебютные откровения. Мужчины играют на серьезные ставки, плюс на ранних этапах соперник известен заранее, и можно к нему точечно подготовиться. Так что за мужским Кубком мира следим в обязательном порядке. Даже если он идет параллельно с нашим стартом. Да, это занимает время, но и польза большая. Конечно, очень болели за Андрея Есипенко. В аэропорту на пересадке все смотрели его победную партию с Нодирбеком Якуббоевым. Пользуясь случаем, хочу поздравить Андрея с выходом в турнир претендентов. Он провел отличный Кубок мира и заслужил призовое место.
— Самое приятное поздравление за эти дни?
— Президент страны Владимир Путин поздравил нас, когда мы еще были в Испании. Это поздравление, конечно, вне конкуренции. И, конечно, порадовала блестящая встреча в аэропорту. Не ожидали такого количества камер в такую рань. Очень приятно.
— Не было чувства, что давно не играли и отвыкли от больших стартов?
— Нет. Все-таки проводили сборы по три раза в год. Да, тяжело заниматься и не играть, но ведь девушки продолжают выступать в индивидуальных турнирах. В любом случае очень хотелось вернуться. В какой-то момент не было видно конца и края санкциям против команд. Но сейчас дали выступить — и мы сразу же убедительно выиграли. Надеюсь, что теперь сыграем на Олимпиаде в следующем году. Предыдущую вынужденно пропустили, поэтому вдвойне хочется показать себя.
— На Олимпиаде будет сложнее?
— Сложнее, но пока без деталей. Надо дождаться составов конкурентов.
Тимур Ганеев