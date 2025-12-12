В FIDE предложили допустить россиян к командным соревнованиям

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил генассамблее FIDE допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе и снять ограничения на проведение состязаний под эгидой организации в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIDE.
Кроме того, было предложено вернуть российскую и белорусскую национальную символику на юниорские соревнования и соревнованиях для лиц с ограниченными возможностями.
Генеральная ассамблея FIDE пройдет 14 декабря в онлайн-формате.
Накануне Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах под флагами своих стран.
Российские и белорусские шахматисты в личных турнирах с февраля 2022 года выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна. В юношеских командных турнирах FIDE их допустила в январе 2025-го.