Шахматистов РФ допустили до международных соревнований под национальным флагом

12 декабря совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил допустить российских шахматистов к командным соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Кроме того, было предложено снять ограничения на проведение турниров FIDE на территории Белоруссии. Также рассматривается вопрос о возвращении российской и белорусской национальной символики на юниорские соревнования и на турниры для спортсменов с ограниченными возможностями.