Решение о допуске российских шахматистов до турниров с флагом и гимном отложили

Ранее сообщалось о том, что 61 делегат проголосовал за допуск россиян с флагом и гимном, 51 делегат — против. Сейчас участники генассамблеи ушли на перерыв.
Российским шахматистам с весны 2022 года было запрещено выступать под национальным флагом. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.
