Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решение о допуске российских шахматистов до турниров с флагом и гимном отложили

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отложила решение о допуске российских шахматистов до турниров с национальными флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось о том, что 61 делегат проголосовал за допуск россиян с флагом и гимном, 51 делегат — против. Сейчас участники генассамблеи ушли на перерыв.

Российским шахматистам с весны 2022 года было запрещено выступать под национальным флагом. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше