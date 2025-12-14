Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIDE проконсультируется с МОК по вопросу снятия санкций с россиян

Генассамблея FIDE сначала проголосовала за снятие всех ограничений с российских шахматистов, а затем — за допуск до соревнований в нейтральном статусе.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) примет решение по вопросу снятия санкций с российских спортсменов после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом на генассамблее FIDE сообщил президент организации Аркадий Дворкович.

Заседание генассамблеи FIDE состоялось в воскресенье в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против — 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом.

«Оба результата легальны и действительны. Но мы будем консультироваться с МОК, чтобы принять финальное решение. Мы не будем проводить новое голосование, а обратимся как можно быстрее к МОК», — сказал Дворкович.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. Российские шахматистки в нейтральном статусе выступили на командном чемпионате мира 2025 года и выиграли турнир. В индивидуальных соревнованиях россияне играют под флагом FIDE.

11 декабря исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. В отношении взрослых спортсменов продолжает действовать рекомендация допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше