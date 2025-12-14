Песков прокомментировал решение FIDE о допуске российских шахматистов

«Мы считаем, что это самый правильный шаг на пути деполитизации спорта, тем более в такой области, как шахматы. И мы рассчитываем, что это решение международной федерации было именно таким. Любые другие трактовки честного голосования могут вызвать только наше разочарование», — подчеркнул Песков.