Песков прокомментировал решение FIDE о допуске российских шахматистов

Песков: РФ приветствует решение FIDE о допуске россиян к соревнованиям с флагом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия приветствует и высоко ценит решение генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) о допуске российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном, заявил журналистам пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем решение генассамблеи Международной федерации шахмат о допуске наших спортсменов и наших команд шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Мы высоко ценим такое решение генассамблеи, принятое в результате голосования», — сказал он.

«Мы считаем, что это самый правильный шаг на пути деполитизации спорта, тем более в такой области, как шахматы. И мы рассчитываем, что это решение международной федерации было именно таким. Любые другие трактовки честного голосования могут вызвать только наше разочарование», — подчеркнул Песков.