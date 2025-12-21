Юные российские шахматисты завоевали медали под своим флагом

Вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев, комментируя итоги турецких соревнований и 2025 года в целом, сказал, что «уходящий год стал по-настоящему знаковым для отечественных шахмат»: «Мы стали свидетелями исторического события — возвращения России под своим флагом на мировую шахматную арену. Это больше, чем формальность. Это акт восстановления справедливости и признания колоссальной роли нашей страны, нашей шахматной школы в истории этой великой интеллектуальной игры. Видеть наш флаг на международных соревнованиях — это момент огромной важности для всех нас. Надеюсь, что в следующем году это решение будет подтверждено МОК окончательно. Другим важнейшим событием года стал триумф женской сборной России на командном чемпионате мира — это абсолютный шедевр, демонстрация силы, характера и невероятного мастерства. Девушки показали безупречную игру, выступили как единый, несокрушимый механизм и завоевали золотые медали, не оставив соперницам ни шанса. И, безусловно, также хочется отметить молодое поколение шахматистов, для которых 2025 год стал прорывным. На этом фундаменте мы будем строить будущее, сохраняя и приумножая славу русской шахматной школы, воспитывая новых гроссмейстеров, развивая детские шахматы по всей стране».