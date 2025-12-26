Ричмонд
Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду

Россиянка Горячкина занимает третье место по итогам первого дня на ЧМ по рапиду.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина занимает третье место в турнирной таблице по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.

В четырех партиях Александра Горячкина одержала три победы и один раз сыграла вничью, набрав 3,5 очка. По три очка набрали россиянки Яна Жапова, Полина Шувалова и Мария Якимова, они занимают места с 9-го по 36-е.

Лидирует в турнирной таблице китаянка Чжу Цзиньэр (4), которая выиграла все четыре партии.

Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря — по итогам 11 раундов по швейцарской системе. 29—30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.