Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина занимает третье место в турнирной таблице по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
В четырех партиях Александра Горячкина одержала три победы и один раз сыграла вничью, набрав 3,5 очка. По три очка набрали россиянки Яна Жапова, Полина Шувалова и Мария Якимова, они занимают места с 9-го по 36-е.
Лидирует в турнирной таблице китаянка Чжу Цзиньэр (4), которая выиграла все четыре партии.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря — по итогам 11 раундов по швейцарской системе.