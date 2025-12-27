Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от Артемьева

ДОХА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен не расставил фигуры за собой на доске после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.