Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от Артемьева

Норвежец не расставил за собой фигуры на доске.

Источник: Dipayan Bose/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

ДОХА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен не расставил фигуры за собой на доске после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По правилам хорошего тона в шахматах после партии игроки расставляют за собой фигуры в исходное положение. Карлсен же быстро пожал Артемьеву руку и ушел.

Артемьев одержал победу белыми фигурами. Россиянин после семи туров набрал 6,5 очка и является лидером турнирной таблицы.