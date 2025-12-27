Карпов прокомментировал победу Артемьева над Карлсеном

Ранее Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 29-м ходу. Он с шестью победами и одной ничьей остается непобежденным на турнире в столице Катара.
«Поздравляю Владислава — это большой успех! Карлсен стал меньше заниматься, поэтому и дошел до поражений. Но это не значит, что его время проходит. Просто норвежец стал меньше работать», — сказал Карпов.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря — по итогам 13 раундов по швейцарской системе.