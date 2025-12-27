Ричмонд
Карпов прокомментировал победу Артемьева над Карлсеном

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что победа над норвежцем Магнусом Карлсеном является большим успехом для российского гроссмейстера Владислава Артемьева.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 29-м ходу. Он с шестью победами и одной ничьей остается непобежденным на турнире в столице Катара.

«Поздравляю Владислава — это большой успех! Карлсен стал меньше заниматься, поэтому и дошел до поражений. Но это не значит, что его время проходит. Просто норвежец стал меньше работать», — сказал Карпов.

Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря — по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29—30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд превышает 1 млн евро.