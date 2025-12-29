Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский шахматист Сергей Склокин в 12-летнем возрасте одержал победу над 18-м чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу в третьем туре мирового первенства по блицу, который проходит в Дохе.