Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам

Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам Гукеша на ЧМ по блицу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский шахматист Сергей Склокин в 12-летнем возрасте одержал победу над 18-м чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу в третьем туре мирового первенства по блицу, который проходит в Дохе.

Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 80-м ходу.

После трех раундов Склокин занимает 12-е место в таблице с 3 очками. Гукеш, набравший 2 балла, располагается на 66-й строчке.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд превышает 1 млн евро.