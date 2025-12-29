Ричмонд
Горячкина занимает второе место после первого дня чемпионата мира по блицу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина занимает второе место в турнирной таблице после первого соревновательного дня чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе.

Источник: Спорт РИА Новости

В 10 партиях она набрала 8 очков. Россиянка выиграла семь партий, дважды сыграла вничью и один раз уступила. Лидирует нидерландка Элин Руберс (8,5 очка).

Россиянки Диана Хафизова, Лея Гарифуллина и Валентина Гунина набрали по 7 очков и занимают 14-е, 15-е и 17-е места соответственно. Следом с 6,5 очка идут Анна Шухман (18-е место), Екатерина Лагно (21), Вероника Юдина (22) и Полина Шувалова (28).

Турнир завершится во вторник. Шахматистки сыграют еще пять раундов, после чего четверо лучших выйдут в полуфинал, где в дальнейшем определят победителя.

В воскресенье Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду и заработала 40 тысяч евро. Аналогичные призовые полагаются за победу в чемпионате мира по блицу.