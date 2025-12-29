Карлсен напугал российского шахматиста Грищука на ЧМ по блицу

В понедельник в момент своего хода Карлсен уронил ферзя на пол и резко потянулся одновременно и за фигурой, и к часам, чтобы остановить время. Его резкое движение напугало проходившего рядом Грищука. Норвежец не успел вовремя нажать на часы, и его время истекло. После этого он ударил по столу, пожал руку сопернику, признав поражение, и вернул ферзя на доску.