Карлсен напугал российского шахматиста Грищука на ЧМ по блицу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен во время партии девятого тура чемпионата мира по блицу в Дохе против индийца Арджуна Эригайси напугал проходившего мимо стола российского гроссмейстера Александра Грищука из-за упавшей фигуры.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник в момент своего хода Карлсен уронил ферзя на пол и резко потянулся одновременно и за фигурой, и к часам, чтобы остановить время. Его резкое движение напугало проходившего рядом Грищука. Норвежец не успел вовремя нажать на часы, и его время истекло. После этого он ударил по столу, пожал руку сопернику, признав поражение, и вернул ферзя на доску.

В следующем туре Карлсен играл против Грищука, партия завершилась вничью. По итогам десяти туров игрового дня норвежец одержал пять побед, потерпел одно поражение и четыре раза сыграл вничью.

Ранее на чемпионате мира по рапиду, который завершился победой Карлсена, норвежец, покидая зал после поражения от россиянина Владислава Артемьева, оттолкнул камеру оператора, снимавшего его.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.