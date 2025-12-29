Ричмонд
Путин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду в Дохе

Президент России Владимир Путин поздравил шахматистку Александру Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду в Дохе. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: Спорт-Экспресс

«Уважаемая Александра Юрьевна! Поздравляю Вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил, что шахматистка ярко и уверенно обошла сильных соперниц, продемонстрировав победный настрой и высший класс мастерства.

Он назвал ее победу прекрасным новогодним подарком для наставников, близких и всех поклонников шахмат в России. Путин также пожелал Горячкиной дальнейших спортивных успехов и поздравил с наступающими праздниками.

Накануне сообщалось, что Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на турнире в Дохе. В тай-брейке россиянка обыграла китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5, после того как обе спортсменки набрали по 8,5 очка по итогам основного этапа. Победительница определялась в партиях с укороченным контролем времени — три минуты с добавлением двух секунд за ход.