Путин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду в Дохе

Накануне сообщалось, что Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на турнире в Дохе. В тай-брейке россиянка обыграла китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5, после того как обе спортсменки набрали по 8,5 очка по итогам основного этапа. Победительница определялась в партиях с укороченным контролем времени — три минуты с добавлением двух секунд за ход.