Владимир Крамник подал в суд на FIDE

Российский гроссмейстер также направил в FIDE запрос с требованием сохранить всю документацию. «Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против FIDE, с тем чтобы они не были изменены или удалены», — отметил он.