Карлсену присудили поражение из-за того, что он сбил фигуры с доски

Ранее Карлсен уступил индийскому гроссмейстеру Арджуну Эригаиси в напряженной концовке, после чего со всей силы ударил по столу. После этого он стремительно покинул игровой зал и едва не столкнулся с проходящим мимо российским гроссмейстером Александром Грищуком. Двумя днями ранее Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду. После проигранной партии он не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул камеру оператора норвежской телекомпании.