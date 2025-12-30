Российские шахматисты не вышли в плей-офф чемпионата мира по блицу

У женщин борьбу за титул продолжат представительница Казахстана Бибисара Асаубаева, украинка Анна Музычук, Элин Руберс из Нидерландов и китаянка Чжу Цзиньэр. В мужском турнире в четверку лучших вошли представитель Индии Арджун Эригайси, американец Фабиано Каруана, норвежец Магнус Карлсен и Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.