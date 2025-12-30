Гунина заняла пятое место на чемпионате мира по блицу в Дохе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла пятое место на чемпионате мира по блицу, который прошел в Дохе.
По итогам 15 партий россиянка набрала 11 очков, как и шахматистки в первой четверке, но уступила им по дополнительным показателям и не вышла в плей-офф.
Чемпионкой стала Бибисара Асаубаева из Казахстана, второе место заняла украинка Анна Музычук, третью и четвертую строчки разделили китаянка Чжу Цзиньэр и представительница Нидерландов Элин Руберс. Также в первой десятке среди россиянок расположились чемпионка мира 2025 года в рапиде Александра Горячкина (10 очков), занявшая седьмое место, и Анна Шухман (10), расположившаяся на девятой позиции.
Гунина является чемпионкой мира по блицу 2012 и 2023 годов.