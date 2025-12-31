Вот это развязка! Карлсен и Асаубаева выиграли ЧМ по блицу, Гунина осталась без медали

Второй день турнира Магнус начал с того, что проиграл Айку Мартиросяну из-за технической ошибки. Он случайно сбил несколько фигур и, не расставив их на прежние места, нажал на кнопку часов контроля времени, что запрещено правилами. После этой неудачи норвежец выпал из топ-20 и казалось, что уже не сможет побороться за место в заветной четверке. Но Карлсен проделал такой же трюк, как и на ЧМ по быстрым шахматам. Тогда он набрал 5,5 очков в заключительных шести турах. Сейчас — 4,5 из 5, одолев всех прямых конкурентов (включая россиянина Рудика Макаряна и француза Максима Вашье-Лаграва). Выше норвежца финишировали только Эригайси (15 очков из 19 — фантастический результат) и Каруана (14). Судьба же четвертой путевки решалась в дележе между Нодирбеком Абдусатторовым, Вашье-Лагравом, Уэсли Со, Нихалом Сарином, Денисом Лазавиком и Максимом Матлаковым, набравших по 13 очков. В итоге по дополнительным показателем в плей-офф вышел Абдусатторов, выигравший ЧМ по рапиду в 2021 году.