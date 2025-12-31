Вот это развязка! Карлсен и Асаубаева выиграли ЧМ по блицу, Гунина осталась без медали

Норвежец Магнус Карлсен и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева вновь стали чемпионами мира по блицу, который проходил в Дохе. Для Магнуса это девятый (!) титул в карьере, для Бибисары — третий. При этом стоит отметить, что ФИДЕ вновь сменила формат проведения турнира. Если в прошлом году в плей-офф по итогам первого дня выходило восемь лучших игроков, то сейчас только топ-4. В этой связи очень не повезло россиянам. Валентина Гунина набрала столько же очков, сколько и первая четверка, но осталась пятой лишней по дополнительным показателям. Максим Матлаков по итогам 19 туров вошел в дележ 4−9-е места, но пробиться в полуфинал не сумел.
Упавшие фигуры
ЧМ по блицу складывался для лидера мировых шахмат так же непросто, как и выигранный им днем ранее ЧМ по рапиду. По итогам первого дня Магнус шел на 11-м месте, отставая от лидера Арджуна Эригайси на очко. Причем Карлсен проиграл Эригайси в очной партии, которая получилась весьма драматичной. У норвежца заканчивалось время: на часах оставалось всего четыре секунды, Магнус торопился и во время очередного хода сбил ферзя с доски на пол, едва не попав им в проходившего мимо российского гроссмейстера Александра Грищука. Поняв, что поднять фигуру до истечения времени он уже не успеет, Карлсен ударил кулаком по столу. После этого он сыграл вничью с Грищуком и уступил Фабиано Каруане.
Второй день турнира Магнус начал с того, что проиграл Айку Мартиросяну из-за технической ошибки. Он случайно сбил несколько фигур и, не расставив их на прежние места, нажал на кнопку часов контроля времени, что запрещено правилами. После этой неудачи норвежец выпал из топ-20 и казалось, что уже не сможет побороться за место в заветной четверке. Но Карлсен проделал такой же трюк, как и на ЧМ по быстрым шахматам. Тогда он набрал 5,5 очков в заключительных шести турах. Сейчас — 4,5 из 5, одолев всех прямых конкурентов (включая россиянина Рудика Макаряна и француза Максима Вашье-Лаграва). Выше норвежца финишировали только Эригайси (15 очков из 19 — фантастический результат) и Каруана (14). Судьба же четвертой путевки решалась в дележе между Нодирбеком Абдусатторовым, Вашье-Лагравом, Уэсли Со, Нихалом Сарином, Денисом Лазавиком и Максимом Матлаковым, набравших по 13 очков. В итоге по дополнительным показателем в плей-офф вышел Абдусатторов, выигравший ЧМ по рапиду в 2021 году.
Запрыгнув в последний вагон (в предпоследнем туре Нодирбек одержал важную победу над Владиславом Артемьевым) представитель Узбекистана неожиданно легко переиграл Эригайси. Блестяще игравший весь турнир Арджун провалил полуфинальный матч: Нодирбек выиграл две партии, а в третьей зафиксировал ничью с позиции силы. Вторым финалистом прогнозируемо стал Карлсен. Первые две партии между Магнусом и Каруаной закончились вничью, а затем норвежец сумел одержать победу черными фигурами. Отыграться Фабиано не удалось — в итоге матч закончился со счетом 3:1 в пользу действующего чемпиона.
В финале норвежский гроссмейстер в более упорной борьбе победил Абдусатторова (2,5:1,5), став девятикратным чемпионом мира по блицу. Ранее он уже становился обладателем этого титула в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 и 2024 годах.
Напомним, что в прошлом году Магнус и Ян Непомнящий впервые в истории поделили звание чемпиона мира, так и не выявив победителя в очном мини-матче. В этом году россиянин стал 13-м, набрав 12,5 очков.
— Год назад на ЧМ по блицу мне в швейцарке повезло выиграть как минимум две безнадежные [партии], со Сване и с Каруаной, а в этот раз все наоборот, — написал Непомнящий в своих социальных сетях. — С Раджабовым, Пранавом и Гукешем набрал 0,5 из 3, хотя в каждой была оценка +3 в мою пользу и лишняя минута на часах. Видимо, «везение» и разнообразные «доезды» — это и есть один из показателей формы. Таков блиц. Раскладец, батюшка!
Двойной триумф
В женском турнире тоже хватало бескомпромиссной борьбы. По итогам первого игрового дня в единоличные лидеры неожиданно вырвалась 17-я сеяная Элин Руберс, набравшая 8,5 очков из 10 возможных. На пол-очка меньше набрали еще три шахматистки, включая россиянку Александру Горячкину, уже выигравшей в Дохе ЧМ по быстрым шахматам. Однако на этот раз вмешаться в борьбу за медали у нашей сильнейшей шахматистки последних лет не получилось. После поражения от Бибисары Асаубаевой в 11-м туре, Александра зафиксировала четыре ничьих и стала только седьмой. Отметим, что в топ-10 также попала действующая чемпионка России по классике Анна Шухман. 16-летняя шахматистка провела блестящий год и в Дохе только подтвердила, что в будущем будет бороться за главные титулы в женских шахматах.
Хедлайнером же второго дня стала Валентина Гунина. Двукратная чемпионка мира по блицу в своем бескомпромиссном стиле выиграла семь партий подряд и перед заключительным туром шла на чистом первом месте. Однако поражение от украинки Анны Музычук откинуло Валентину на пятое место (по дополнительным показателем), которое не позволило выйти в полуфинал.
— Честно, тяжело понять, зачем каждый год менять формат проведения турнира, — отметила «Известиям» Гунина. — Был ли в прошлом году он лучше (11 туров и восемь выходящих плей-офф). Нет, не лучше. Очень мало туров, чтобы определить сильнейших. Я выиграла ЧМ, когда было 17 туров без плей-офф. Было ли менее красочно? Нет, не было. Было также интересно, на мой взгляд. В кулуарах многие разделяют это мнение.
В полуфинальных матчах Бибисара Асаубаева разгромила Чжу Цзиньэр (3:0), а Анна Музычук победила Элин Руберс (2,5:1,5). В решающем матче турнира Асаубаева оказалась сильнее Музычук (2,5:1,5) и в третий раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу. Ранее этот титул покорялся ей в 2021 и 2022 годах.
Помимо триумфа в Катаре Бибисара также завоевала путевку на свой дебютный турнир претенденток, став лучшей в общий зачете турниров за год.