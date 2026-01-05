FIDE опубликовала список претендентов на шахматную корону

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) на своем официальном сайте опубликовала полный список участников турниров претендентов и претенденток за право сыграть с действующими обладателями мировой шахматной короны.
Соревнования с участием восьми претендентов и восьми претенденток пройдут в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра. Турниры будут проходить с 29 марта по 15 апреля.
Среди мужчин участие примут Андрей Есипенко (Россия), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Аниш Гири (Нидерланды), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров (Узбекистан) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
В список претенденток вошли Александра Горячкина и Екатерина Лагно (обе — Россия), Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи (обе — Китай), Дивья Дешмукх, Хампи Конеру, Рамешбабу Вайшали (все — Индия), а также Бибисара Асаубаева (Казахстан).
Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу, обладательницей мировой шахматной короны — китаянка Цзюй Вэньцзюнь.