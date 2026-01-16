Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ECU допустил молодых белорусских шахматистов до соревнований

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Европейский шахматный союз (ECU) допустил белорусских шахматистов в возрасте до 18 лет до международных турниров в индивидуальных и командных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Источник: AP 2024

«ECU будет следовать политике Международного олимпийского комитета (МОК) и допустит белорусских спортсменов в индивидуальных и командных турнирах к участию в юношеских соревнованиях. Белорусские взрослые игроки старше 18 лет имеют право участвовать в индивидуальных соревнованиях под нейтральным флагом», — говорится в заявлении ECU.

Исполнительный комитет МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном. Это касается не только личных, но и командных соревнований. Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию в 2023 году.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше