ECU допустил молодых белорусских шахматистов до соревнований

«ECU будет следовать политике Международного олимпийского комитета (МОК) и допустит белорусских спортсменов в индивидуальных и командных турнирах к участию в юношеских соревнованиях. Белорусские взрослые игроки старше 18 лет имеют право участвовать в индивидуальных соревнованиях под нейтральным флагом», — говорится в заявлении ECU.
Исполнительный комитет МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном. Это касается не только личных, но и командных соревнований. Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию в 2023 году.