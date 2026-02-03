Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсен проиграл российскому шахматисту из-за пределов топ-600 рейтинга

Шестнадцатый чемпион мира уступил в одной из партий «Титульного вторника» Жамсарану Цыдыпову, который занимает 628-е место в рейтинге FIDE.

Источник: РИА "Новости"

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл российскому гроссмейстеру Жамсарану Цыдыпову на онлайн-турнире «Титульный вторник».

Партия седьмого раунда завершилась на 52-м ходу, норвежец играл черными фигурами.

Карлсен в целом на этом турнире выступил неудачно, в 11 раундах он дважды проиграл (в том числе украинцу Мартыну Кравциву) и трижды сыграл вничью, занял только 29-е место (7,5 очка). Победил француз Максим Вашье-Лаграв (10 очков).

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, который проходит на платформе сhess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В нем могут принимать участие только игроки с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.

Рейтинг FIDE 29-летнего Цадыпова составляет 2507 (628-й в мире). У лидера рейтинга Карлсена — 2840. 35-летний норвежец был чемпионом мира до 2022 года, когда отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Чемпионат мира по блицу он выигрывал девять раз.