Оро, товарищи: конкуренцию гроссмейстерам из РФ составит 12-летний аргентинец

— Я с большим уважением отношусь к шахматному дарованию Андрея, но мне сложно назвать его фаворитом [турнира претендентов] — прежде всего из-за рейтинга и отсутствия побед на крупных стартах, — подчеркнул в своем подкасте вице-чемпион мира Фабиано Каруана. — При этом он чрезвычайно талантлив и очень опасен, действительно очень опасен как соперник. Это не означает, что у него уже есть всё необходимое для победы в таком масштабном турнире. Я бы не отнес его к фаворитам, но он вполне способен показать высокий результат и серьезно повлиять на турнирную борьбу.