В Москве стартует шахматный турнир «Аэрофлот опен»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия международного шахматного турнира «Аэрофлот опен» пройдет в пятницу. Соревнования состоятся в Москве.
«Аэрофлот опен» проводится с 2002 года, а в 2004-м он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. Соревнования пройдут в девять туров с классическим контролем времени. Партии первого тура начнутся 28 февраля, последний тур состоится 5 марта.
Большое количество звезд мировых шахмат в разные годы становились участниками турнира. Среди них были 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, участники матча за мировую шахматную корону россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана и другие. В этом году соревнования пройдут в трех категориях: основной турнир для шахматистов с рейтингом от 2 300 единиц, детский турнир для спортсменов не старше 13 лет и турнир легенд, состав которого формируется по персональным приглашениям.
Рейтинг-фаворитом основного турнира будет Непомнящий, который является действующим победителем соревнований. За главный приз 3,4 млн рублей с ним поборются отобравшийся на турнир претендентов Андрей Есипенко, чемпион мира по рапиду 2018 года Даниил Дубов, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук, серебряный призер Всемирной шахматной олимпиады 2022 года индиец Раунак Садхвани. На турнире также сыграют два шахматных вундеркинда: самый молодой международный мастер в истории 11-летний россиянин Роман Шогджиев и 12-летний аргентинец Фаустино Оро, которому ранее принадлежал этот рекорд.
«Состав турнира очень крепкий, будет очень много сильных, неуступчивых гроссмейстеров. Я уверен, что в этом году Ян не выиграет турнир так же легко, как в прошлый раз. Как всегда, будет очень много молодых, талантливых игроков, которые традиционно проявляют себя», — сказал ТАСС вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.
Перед стартом соревнований Оро отметил, что находится в предвкушении борьбы с соперниками высокого уровня. «Я нахожусь в предвкушении турнира с такой историей, как “Аэрофлот опен”. Моей целью скорее является играть в свои лучшие шахматы с соперниками высокого уровня, нежели выполнение нормы гроссмейстера. Если я буду играть хорошо, то норма придет естественным образом», — приводит комментарий аргентинца пресс-служба Федерации шахмат России.
Разминка перед турниром претендентов
«Аэрофлот опен» станет важной частью подготовки Есипенко к турниру претендентов, основной этап которого пройдет с 29 марта по 15 апреля на Кипре. В 2025 году россиянин занял третье место на Кубке мира, после чего не играл на турнирах с классическим контролем.
«Есть разные стратегии подготовки к турниру претендентов. Кто-то предпочитает нигде не появляться, другие ищут соревновательную практику. Я считаю, что Андрею полезно будет сыграть, почувствовать себя за доской в условиях турнирной игры. Наверное, он не будет раскрывать свои основные идеи, которые готовит к турниру претендентов, думаю, он будет спокойно играть», — сказал Смагин.
На «Аэрофлот опен» участники смогут также набрать очки в общий зачет круговых турниров FIDE Circuit 2026−2027 годов, по итогам которого можно будет попасть на чемпионат мира, который объединит классические и быстрые шахматы.
Выставка, посвященная Анатолию Карпову
Другой особенностью турнира является то, что организаторы соревнований часто проводят различные тематические выставки. В прошлом году были представлены шахматы времен Великой Отечественной войны, их использовали бойцы как Красной армии, так и союзников — американцев и британцев.
В этом году пройдет выставка, посвященная 12-му чемпиону миру Анатолию Карпову, которому 23 мая исполнится 75 лет. «Выставка Анатолия Евгеньевича будет большим событием, — рассказал Смагин. — Часть уникальнейшей коллекции, которая хранится у него дома, будет выставлена на турнире. Можно будет посмотреть марки, очень редкие шахматные фигуры, фарфоровые шахматы».