Карякин указал на двойные стандарты FIDE

«Стандарты двойные. В современном мире говорить о том, что организаторы за 30 дней должны ставить FIDE в известность, играет ли шахматист выше рейтинга 2 700 — это бессмыслица, глупость. У нас каждый день в мире что-то меняется, что-то происходит, и за месяц ты должен согласовывать свое участие… Я не знаю, что у меня завтра будет, не то что через месяц, — сказал Карякин. — Я не знал, что приму участие в этом матче за месяц точно. Решение было принято меньше чем за неделю до старта. Такие правила созданы с одной целью — трактовать их так, как выгодно FIDE. Я убежден, что, если бы я проиграл или свел вничью свою партию и понизил бы рейтинг сильно, они бы, обсчитав этот турнир, результаты не возвращали, так как им было бы выгодно», — сказал Карякин.