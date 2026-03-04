Карякин указал на двойные стандарты FIDE

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин указал на двойные стандарты Международной шахматной федерации (FIDE) — по его мнению, в организации работает много людей, настроенных против России. Об этом он заявил ТАСС.
Карякин был включен в обновленный рейтинг FIDE 28 февраля, в нем он занимал 10-е место с 2 750 очками. Россиянин отсутствовал в списке с июня 2024 года. 2 марта стало известно, что FIDE вновь удалила Карякина из рейтинга. В организации ТАСС заявили, что включили россиянина в рейтинг из-за оплошности. В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также принял участие в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти.
«Стандарты двойные. В современном мире говорить о том, что организаторы за 30 дней должны ставить FIDE в известность, играет ли шахматист выше рейтинга 2 700 — это бессмыслица, глупость. У нас каждый день в мире что-то меняется, что-то происходит, и за месяц ты должен согласовывать свое участие… Я не знаю, что у меня завтра будет, не то что через месяц, — сказал Карякин. — Я не знал, что приму участие в этом матче за месяц точно. Решение было принято меньше чем за неделю до старта. Такие правила созданы с одной целью — трактовать их так, как выгодно FIDE. Я убежден, что, если бы я проиграл или свел вничью свою партию и понизил бы рейтинг сильно, они бы, обсчитав этот турнир, результаты не возвращали, так как им было бы выгодно», — сказал Карякин.
Статус Карякина был изменен на неактивный, так как турнир «Российская шахматная корона» не был зарегистрирован за 30 дней до начала, как того требуют правила FIDE для соревнований с участием шахматистов с рейтингом 2 700 и выше. Как убедился ТАСС, турнир Maritime Chess Open, в котором американский гроссмейстер Хикару Накамура участвовал для отбора на турнир претендентов, не был зарегистрирован в 30-дневный срок.
«То, что в FIDE сидят люди, настроенные против России, — это не мои выдумки. Это заявления исполнительного директора организации Эмиля Сутовского, который говорил, что это его инициатива отстранить сборные России от шахматной Олимпиады, отстранить меня и так далее. Это русофобы самые настоящие. Понятно, что там есть и другие, ну Сутовский самый из них громкий», — отметил Карякин.
«Развивая мысль про 30 дней, слава богу, что была такая ситуация, которая подчеркнула нелепость этих правил. Американский гроссмейстер Хикару Накамура, которому нужно было срочно сыграть определенное количество партий, чтобы попасть на турнир претендентов, он приехал на американский турнир, и никто FIDE за 30 дней не уведомлял. Но турнир обсчитали, и все было нормально. То есть двойные стандарты настолько очевидны — что это нелепость. Уверен, что если копнуть глубже, то турниры, в которых участвовал Дин Лижэнь четыре года назад, когда для турнира претендентов он провел 30 партий за 30 дней, что, думаете кто-то согласовывал их с FIDE? Я уверен, что нет — они также были в последний момент организованы», — заявил Карякин.