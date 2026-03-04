FIDE ответила на обвинение в двойных стандартах со стороны Карякина

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) ответила на критику со стороны российского гроссмейстера Сергея Карякина, который обвинил организацию в двойных стандартах. Комментарий предоставлен ТАСС пресс-службой FIDE.
Статус Карякина в рейтинге FIDE был изменен на неактивный, так как турнир «Российская шахматная корона» не был зарегистрирован за 30 дней до начала, как того требуют правила FIDE для соревнований с участием шахматистов с рейтингом 2 700 и выше. Турнир Maritime Chess Open, в котором американский гроссмейстер Хикару Накамура участвовал для отбора на турнир претендентов, не был зарегистрирован в 30-дневный срок.
«В матче г-на Карякина участвовали ровно два игрока, один из которых имел рейтинг 2 700+. Следовательно, организатор с самого начала знал, что в мероприятии примет участие игрок с рейтингом 2 700+, и должен был учесть это обстоятельство, — отметили в FIDE. — Maritime Chess Open — это традиционный турнир, ранее в нем никогда не участвовали игроки с рейтингом 2 700+. Организатор подал заявку в установленные сроки, и на момент подачи заявки, а также на момент регистрации не было никаких данных, указывающих на участие какого-либо игрока с рейтингом 2 700+. Поэтому не было причин не учитывать этот турнир при присвоении рейтинга, и его результаты были включены в обычном порядке».
В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также принял участие в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти.