Шахматист Непомнящий лидирует за тур до окончания «Аэрофлот опен»

Для победы в турнире Непомнящему в последнем туре достаточно сыграть вничью.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий лидирует после восьми туров шахматного турнира «Аэрофлот опен». Соревнования проходят в Москве.

Непомнящий набрал 7 очков, одержав шесть побед при двух ничьих. В тройку лидеров также входят представитель Узбекистана Мухаммадзохид Суяров и россиянин Давид Паравян (по 6 очков). Для победы в турнире Непомнящему в последнем туре достаточно сыграть вничью.

Заключительные партии пройдут 5 марта. Призовой фонд турнира составляет 20 млн рублей.