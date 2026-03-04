Шахматист Непомнящий лидирует за тур до окончания «Аэрофлот опен»

Непомнящий набрал 7 очков, одержав шесть побед при двух ничьих. В тройку лидеров также входят представитель Узбекистана Мухаммадзохид Суяров и россиянин Давид Паравян (по 6 очков). Для победы в турнире Непомнящему в последнем туре достаточно сыграть вничью.