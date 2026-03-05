Ричмонд
Шахматист Непомнящий выиграл турнир «Аэрофлот опен»

Он обеспечил себе первое место, сыграв в заключительном туре вничью с представителем Узбекистана Мухаммадзохидом Суяровым.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий стал победителем шахматного турнира «Аэрофлот опен». Соревнования прошли в Москве.

В заключительном, девятом туре Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Узбекистана Мухаммадзохидом Суяровым. Непомнящий набрал 7,5 очка и обеспечил себе первое место по итогам соревнований.

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года — китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом мира по блицу 2024 года, чемпионом Европы в классических шахматах 2010 года, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

«Аэрофлот опен» проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса.