Шахматист Непомнящий выиграл турнир «Аэрофлот опен»

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года — китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом мира по блицу 2024 года, чемпионом Европы в классических шахматах 2010 года, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).