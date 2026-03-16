«Нет смысла рисковать». Шахматистка Конеру предложила перенести турниры претендентов с Кипра

Двукратная чемпионка мира по быстрым шахматам Хампи Конеру предложила перенести турниры претендентов на Кипре из-за продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана. Спортсменка выразила обеспокоенность безопасностью участников и подчеркнула, что снимется с соревнований, если напряженность в регионе сохранится.
«Решила, что должна высказаться»
Операция «Эпическая ярость», начавшаяся 28 февраля на Ближнем Востоке, довольно быстро добралась до Кипра. 1 марта беспилотник атаковал одну из британских военных баз на острове, спровоцировав волну отмены авиарейсов. Между тем именно этот остров еще в ноябре выбрали площадкой для открытого и женского турниров претендентов. Соревнования запланированы на 28 марта — 16 апреля, и переносить их пока не планируют.
«Участвовать не имеет никакого смысла. Сейчас, когда царит такая напряженность и неопределенность, опасно ехать куда-либо вблизи Западной Азии. Война началась около двух недель назад и еще продолжается, до турнира осталось меньше двух недель. Я не думаю, что какая-либо официальная организация осмелится провести мероприятие в регионе в данный момент», — сказала шахматистка в интервью Hindustan Times.
Как подчеркнула Хампи, она обратилась в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), выразив обеспокоенность безопасностью проведения турнира.
"Это было сразу после атаки беспилотника на военную базу и ударов по Ливану, когда рейсы на Кипр отменялись. Ответ ФИДЕ был таким: они следят за ситуацией в ежедневном режиме. Поскольку в организации уже объявили о турнире, похоже, они хотят провести его, не принимая во внимание текущую ситуацию, независимо от безопасности игроков.
С организационной точки зрения это неправильное решение. Это один из важнейших турниров, и у вас всего 16 ведущих игроков, о которых нужно думать. Почему бы не рассмотреть альтернативы и другие даты? Как человек, посвятивший шахматам десятилетия, я решила, что должна высказаться. Независимо от того, чемпион ты или нет, если ты не можешь высказаться, когда этого требует ситуация, значит, ты ничему не научился в спорте", — сказала Конеру.
При этом, по словам генерального директора ФИДЕ израильского гроссмейстера Эмиля Сутовского, на данный момент в организации не видят ничего даже отдаленно опасного, что могло бы заставить их перенести мероприятие.
«Этот турнир много для меня значит»
Для 38-летней Хампи, ставшей в 2002 году самым молодым женским гроссмейстером в возрасте 15 лет, а затем поднявшейся на вторую строчку мирового рейтинга и завоевавшей титулы чемпионки мира по рапиду и блицу, турнир претендентов может стать одним из последних в карьере.
"Он очень много для меня значит, возможно, даже станет для меня последним. Мне скоро 39 лет, и нет никакой гарантии, что я снова пройду квалификацию или вообще не перестану выступать на профессиональном уровне. Кто знает?
Но я думаю, справедливо будет взглянуть на ситуацию в целом. Я два года упорно работала для квалификации на турнир претенденток. Я внимательно следила за новостями и общалась с семьей и друзьями. Не думаю, что имеет смысл рисковать собой ради участия в одном турнире", — поделилась Конеру.
Как добавила Хампи, у нее уже есть авиабилет на Кипр. Она воспользуется им и прилетит на турнир, если напряженность в регионе спадет.
Егор Сергеев