«На шахматной Олимпиаде можем побороться за первое место»

Андрей Есипенко был в шаге от выхода на турнир претендентов — 2024 в Торонто, но упустил путевку в последнем туре «Большой швейцарки — 2023». В следующем отборочном цикле 23-летний россиянин всё же добился цели, ярко выступив на Кубке мира — 2025. Теперь ему предстоит побороться за право сыграть матч за шахматную корону против 18-го чемпиона мира Гукеша Доммараджу.
Турнир на Кипре (28 марта — 16 апреля) соберет сильнейших соперников. В числе главных фаворитов называют опытного Фабиано Каруану, победителя турнира претендентов — 2018 в Берлине, и Рамешбабу Прагнанандху, получившего ценный опыт на прошлом претендентском турнире и обладающего мощной тренерской командой. Впрочем, списывать со счетов российского гроссмейстера тоже не стоит.
В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» Есипенко рассказал о своем настрое на турнир и желании сыграть за сборную на Всемирной шахматной олимпиаде в Узбекистане.
«Не могу сказать, что кого-то уважаю больше или меньше»
— Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев отмечал, что после выхода на турнир претендентов вы планировали провести три сбора. Последний из них сейчас в самом разгаре. Нет усталости?
— В принципе, нет. Турнир «Аэрофлот Опен» прошел, но у меня осталось много сил на сборы. Энергия и желание работать есть, всё в порядке.
— На московском опене вы не могли показывать все свои наработки, играли достаточно сдержанно?
— Не могу раскрывать все секреты. (Улыбается.) Был интересный контроль времени — «новая классика», 60 минут + 30 секунд — это тоже играло особенную роль. Претендентский турнир будет проходить по классическому контролю (120 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 41-го. — Ред.).
— Плюс, было по два тура в день. Спокойно к этому относитесь?
— В принципе, нормально. Другие ощущения, турнир заканчивается быстрее, чем обычно. Когда одна партия в день, то старт получается растянутым. Тратится много нервов. Когда две партии, то турнир пролетает незаметно. В этом плане это плюс.
— Нет повышенного волнения из-за приближающегося старта на Кипре?
— Наоборот, я очень воодушевлен. Уже не терпится начать турнир претендентов, постараться показать свои лучшие шахматы. Всё-таки это была мечта и цель в течение многих лет.
— В январе двукратный победитель турнира претендентов Ян Непомнящий подробно разбирал шансы участников турнира претендентов и, когда говорил про вас, отметил, что очень важно как можно проще отнестись к турниру претендентов. Не думать о том, что это главный турнир в карьере.
— Это разумный совет. Очень постараюсь просто концентрироваться на качественных ходах и по максимуму использовать свои наработки. Получится ли полностью абстрагироваться от лишних мыслей и получать удовольствие, скажу после турнира.
— С кем вы в «плюсе» из предстоящих соперников?
— Если учитывать онлайн- и офлайн-турниры, то, пожалуй, только с Каруана. С Гири и Накамурой у меня «минус». Помню, что Хикару проиграл две партии на Гран-при в Берлине еще в 2022 году. Это было давно, так что не будем это считать. (Смеется.) С остальными примерно равный счет. Понятно, что очень важно хорошо начать турнир. Первые туры будут играть большую роль (Есипенко начнет черными с Жавохиром Синдаровым, а во втором туре сыграет белым цветом с Накамурой. — Ред.).
— По составу вы говорили, что турнир претендентов ровный, хотя на бумаге Маттиас Блюбаум будто бы выбивается.
— На самом деле даже Маттиаса я бы тоже не стал списывать со счетов. Он может если не выиграть, то серьезно потрепать нервы фаворитам. А в целом состав ровный: кто угодно может выстрелить. Поэтому не могу сказать, что кого-то уважаю больше или меньше — все примерно на одной ступени.
«Мечтаю выиграть Всемирную шахматную олимпиаду»
— Вам важно в этом году будет отобраться на ЧМ по киберспорту?
— Такая цель у меня есть, но я пока не близок к ней. Пока не до этого. Пропустил несколько отборочных турниров из-за участия в «Аэрофлот Опен», пропущу из-за турнира претендентов, но постараюсь как-то набрать необходимые баллы, если получится. Хочется повторить прошлогодний опыт.
— Шахматная Олимпиада, если нашу сборную туда допустят, — главный старт сезона после турнира претендентов?
— Да, так как я обожаю все турниры, связанные со сборными. С детства старался не пропускать все ЧМ по футболу и хоккею, смотрел все олимпиады. Когда стал заниматься шахматами и пришли первые успехи, стал мечтать сыграть и выиграть Всемирную шахматную олимпиаду. Надеюсь, нас допустят в этом году.
— Какой самый памятный турнир за сборную?
— Командный ЧЕ в 2021 году, который мы, к сожалению, играли не очень удачно. Также выступал еще в ряде турниров, например в матче Россия — Китай, но тот ЧЕ пока стоит особняком.
— На Олимпиаду должны приехать все топовые игроки, а рейтинг-фаворитами, вероятно, будут команды из США и Индии. Будем бороться за топ-3?
— Можем и за первое. Если соберем оптимальный состав, если все сильнейшие будут в хорошей форме — есть шансы на победу.
— Ощущаете поддержку близких в такой важный момент в карьере?
— Конечно. Все, кто находится рядом, все понимают ситуацию, болеют за меня. Рад иметь таких близких и такую крепкую семью. Большое спасибо хочется сказать и моему личному спонсору Арутюну Арменаковичу Сурмаляну, Федерации шахмат России и команде Virtus Pro. Они много помогают и поддерживают.
— Следите за киберспортом? Есть любимая дисциплина?
— Сейчас особо нет времени на это, но в будущем хочется разобраться.
Тимур Ганеев