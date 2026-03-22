Индийская шахматистка снялась с турнира претенденток FIDE

«После долгих раздумий я приняла непростое решение сняться с турнира претенденток FIDE. Ни одно событие, каким бы важным оно ни было, не может быть важнее личной безопасности и благополучия. Несмотря на предоставленные заверения, я не чувствую себя в полной безопасности в сложившихся обстоятельствах. Это болезненное, но необходимое решение, и я остаюсь при своем мнении», — написала Конеру в соцсети Х.