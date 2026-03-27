Гроссмейстер из США оценил попытки запретить россиянам выступать с флагом

Международная шахматная федерация (FIDE) после начала СВО в 2022 году ввела санкции против россиян. Национальные команды не принимали участия во Всемирных олимпиадах 2022 и 2024 годов. Мужские сборные СССР/России неизменно побеждали на данных соревнованиях в 1952—1974 и в 1980—2002 годах. Женские команды страны первенствовали в 1957—1974, 1978−1986 и 2010−2014 годах. В 1976 году соревнования проходили в Израиле, сборные СССР в них не участвовали.