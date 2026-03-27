Гроссмейстер из США оценил попытки запретить россиянам выступать с флагом

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Все попытки запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом не достигли своей цели, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.
«На мой взгляд, это своего рода нонсенс. Все эти попытки не достигли цели», — сказал Альбурт.
Гроссмейстер выразил уверенность в том, что российские шахматисты смогут выступить на Всемирной шахматной олимпиаде в сентябре в Узбекистане.
«Мне кажется, для этого есть все шансы. В худшем случае они будут выступать под флагом ФИДЕ, и всё рвано все будут знать, что это действительно российская команда», — уточнил он.
Альбурт подчеркнул, что политические демарши в спорте больше ударяют по их устроителям, а не по тем, против кого они направлены.
«Полагаю, что люди, устраивающие эти бойкоты, страдают от своих действий больше, чем те, против кого они выступают», — добавил известный шахматист.
Международная шахматная федерация (FIDE) после начала СВО в 2022 году ввела санкции против россиян. Национальные команды не принимали участия во Всемирных олимпиадах 2022 и 2024 годов. Мужские сборные СССР/России неизменно побеждали на данных соревнованиях в 1952—1974 и в 1980—2002 годах. Женские команды страны первенствовали в 1957—1974, 1978−1986 и 2010−2014 годах. В 1976 году соревнования проходили в Израиле, сборные СССР в них не участвовали.