Клубный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Гонконге

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Клубный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу состоится в 2026 году в Гонконге, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Четвертый в истории турнир пройдет с 17 по 21 июня.
На данный момент свое участие подтвердил действующий чемпион турнира по блицу WR Chess Team, которую в прошлом году представлял россиянин Ян Непомнящий. В предстоящем розыгрыше за команду сыграют норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв, китаянка Хой Йифань и представительница Швейцарии Александра Костенюк.
Общий призовой фонд составит 500 тысяч евро, из которых 110 тысяч получит команда, ставшая чемпионом в рапиде, и 75 тысяч — команда — победитель турнира по блицу.