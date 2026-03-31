Шахматист Непомнящий поднялся на 18-е место в рейтинге FIDE

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прибавил три позиции и поднялся на 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На счету Непомнящего 2729 баллов. Рейтинг по-прежнему возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2840 очков), вторым идет американец Хикару Накамура (2810), третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана (2793).
Россиянин Дмитрий Андрейкин (2710) потерял позицию и опустился на 28-ю строчку. Далее среди россиян располагаются Андрей Есипенко (32-е место; 2698), Петр Свидлер (42; 2682), Володар Мурзин (57; 2655), Даниил Дубов (59; 2654), Эрнесто Инаркиев (62; 2653), Александр Морозевич (63; 2653), Александр Грищук (78; 2641), Владислав Артемьев (80; 2641) и Алексей Гребнев (100; 2627).
У женщин в рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2596 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Лэй Тинцзе (2566) и Цзюй Вэньцзюнь (2559).
Россиянка Александра Горячкина сохранила седьмое место с 2534 очками. Екатерина Лагно (2508) потеряла одну позицию и опустилась на 11-ю строчку. Далее в рейтинге идут Полина Шувалова (12; 2502), Лея Гарифуллина (24, 2447), Анна Шухман (26; 2440), Валентина Гунина (51; 2393), Карина Амбарцумова (57; 2385), Ольга Гиря (62; 2374), Алиса Галлямова (68; 2368), Алина Бивол (81; 2361), Анастасия Боднарук (88; 2355) и Екатерина Гольцева (93; 2349).