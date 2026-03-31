Бибисара Асаубаева одержала первую победу и стала лидером турнира претенденток

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала первую победу на турнире претенденток 2026 года, который принимает Кипр, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В третьем туре 22-летняя уроженка Тараза встретилась с китаянкой Чжу Цзиньэр — чемпионкой Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) сезона 2024/25.

Асаубаева играла черными фигурами и одержала победу, которая принесла ей одно очко. После двух ничьих в ранних турах казахстанка суммарно набрала два балла и возглавила таблицу. Другие участницы пока не побеждали. На момент публикации не завершились еще два матча третьего тура.

Асаубаева следующую встречу проведет 1 апреля против еще одной китаянки Тань Цжунъи. Всего в соревнованиях принимают участие восемь шахматисток. Каждая спортсменка по два раза сыграет со всеми соперницами — белыми и черными фигурами.

Победительница турнира претенденток получит право оспорить мировую корону с действующей чемпионкой — китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.