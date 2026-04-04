Гроссмейстер Есипенко сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в шестом туре шахматного турнира претендентов, проходящего в Пафосе (Кипр).
Партия, в которой Есипенко играл черными фигурами, завершилась после 46-го хода.
Результаты других завершенных на данный момент матчей:
Хикару Накамура (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 0,5:0,5;
Вэй И (Китай) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0:1.
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.