Лагно потерпела второе поражение на турнире претенденток

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно проиграла представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в шестом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
Партия завершилась после 47-го хода, Лагно играла белыми. Это поражение стало для Лагно вторым, ранее она уступила украинке Анне Музычук.
Ранее россиянка Александра Горячкина сыграла вничью черными с китаянкой Тань Чжунъи.
Результаты других партий игрового дня:
Чжу Цзиньэр (Китай) — Музычук (Украина) — 0:1;
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Дивья Дешмукх (Индия) — 0:1.
Турнирную таблицу возглавляет Музычук, набравшая 4 очка. Следом располагаются Чжу Цзиньэр, Горячкина, Лагно, Дешмукх, Вайшали (все — по 3), Тань Чжунъи и Асаубаева (обе по 2,5).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.