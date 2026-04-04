Лагно потерпела второе поражение на турнире претенденток

Россиянка Лагно проиграла в шестом туре шахматного турнира претенденток.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно проиграла представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в шестом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.

Партия завершилась после 47-го хода, Лагно играла белыми. Это поражение стало для Лагно вторым, ранее она уступила украинке Анне Музычук.

Ранее россиянка Александра Горячкина сыграла вничью черными с китаянкой Тань Чжунъи.

Результаты других партий игрового дня:

Чжу Цзиньэр (Китай) — Музычук (Украина) — 0:1;

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Дивья Дешмукх (Индия) — 0:1.

Турнирную таблицу возглавляет Музычук, набравшая 4 очка. Следом располагаются Чжу Цзиньэр, Горячкина, Лагно, Дешмукх, Вайшали (все — по 3), Тань Чжунъи и Асаубаева (обе по 2,5).

Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.