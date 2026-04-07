Лагно обыграла Горячкину на старте второго круга турнира претенденток

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно обыграла соотечественницу Александру Горячкину на старте второго круга шахматного турнира претенденток, проходящего в Пафосе (Кипр).
Партия восьмого раунда завершилась на 66-м ходу. Лагно играла белыми фигурами. В первом раунде турнира россиянки сыграли вничью.
По итогам восьми раундов турнира Лагно набрала 4,5 очка, Горячкина — 3,5 балла.
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.