Лагно обыграла Горячкину на старте второго круга турнира претенденток

Лагно обыграла Горячкину на старте второго круга турнира претенденток в Пафосе.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно обыграла соотечественницу Александру Горячкину на старте второго круга шахматного турнира претенденток, проходящего в Пафосе (Кипр).

Партия восьмого раунда завершилась на 66-м ходу. Лагно играла белыми фигурами. В первом раунде турнира россиянки сыграли вничью.

По итогам восьми раундов турнира Лагно набрала 4,5 очка, Горячкина — 3,5 балла.

Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.