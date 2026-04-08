Лагно потерпела третье поражение на турнире претенденток

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно проиграла китаянке Чжу Цзиньэр в девятом раунде шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.

Источник: Пресс-служба турнира "Шахматные звезды"

Партия завершилась на 46-м ходу, Лагно играла черными фигурами.

В другой партии россиянка Александра Горячкина белыми сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана, партия завершилась после 37-го хода.

Результаты остальных партий:

  • Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 0,5:0,5;
  • Рамешбабу Вайшали (Индия) — Дивья Дешмукх (Индия) — 1:0.

По итогам девяти туров с 5,5 очка лидируют Вайшали и Чжу Цзиньэр. Далее идут Музычук (5), Дешмукх и Лагно (по 4,5), Горячкина и Асаубаева (по 4), замыкает таблицу Тань Чжунъи (3).

Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.