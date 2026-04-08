Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Есипенко сыграл вничью с Накамурой в девятом туре турнира претендентов

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой в партии девятого раунда турнира претендентов на мировую шахматную корону.

Источник: РИА Новости Спорт

Есипенко играл черными фигурами, встреча завершилась после 91-го хода.

Результаты остальных партий:

  • Маттиас Блюбаум (Германия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0,5:0,5;
  • Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0:1;
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Вэй И (Китай) — 0,5:0,5.

Российский гроссмейстер по итогам девяти туров набрал 3 балла и идет на последнем месте в таблице. У лидирующего Синдарова 7 очков. Следом идут Гири (5,5), Каруана (4,5), Накамура, Вэй И, Прагнанандха и Блюбаум (по 4).

Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.