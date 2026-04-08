Есипенко сыграл вничью с Накамурой в девятом туре турнира претендентов

Есипенко играл черными фигурами, встреча завершилась после 91-го хода.
Результаты остальных партий:
- Маттиас Блюбаум (Германия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0,5:0,5;
- Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0:1;
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Вэй И (Китай) — 0,5:0,5.
Российский гроссмейстер по итогам девяти туров набрал 3 балла и идет на последнем месте в таблице. У лидирующего Синдарова 7 очков. Следом идут Гири (5,5), Каруана (4,5), Накамура, Вэй И, Прагнанандха и Блюбаум (по 4).
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.