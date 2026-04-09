Горячкина впервые выиграла партию на шахматном турнире претенденток

Партия завершилась на 63-м ходу, Горячкина играла черными. Российская шахматистка одержала свою первую победу на турнире после восьми ничьих и одной проигранной партии.
Результаты других партий:
- Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 0,5:0,5;
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 1:0.
По итогам десяти туров единоличным лидером стала Вайшали (6 очков), далее расположились Чжу Цзиньэр и Музычук (по 5,5), Горячкина, Екатерина Лагно и Асаубаева (по 5), Дешмукх (4,5) и замыкающая таблицу Тань Чжунъи (3,5).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.